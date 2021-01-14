Дождевой паводок и оползни прогнозируют в Краснодарском крае

Ухудшение погоды прогнозируют до конца суток 14 января в Краснодарском крае. В 10 муниципалитетах МЧС прогнозирует опасность дождевого паводка.

До конца суток в регионе прогнозируют снег, дожди и гололед. Над морем возможно образование смерчей. Кроме того, не исключены сход оползней, а также подъем уровня воды в реках. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Дмитрия Божкова, сильные осадки с возможным паводком ожидаются в Белореченском, Апшеронском, Абинском, Крымском, Северском, Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске.

На Черном море ожидается сильное волнение. В Сочи возможен сход селей и снежных лавин. На территории Краснодарского края действуют экстренные предупреждения.

Ранее сообщалось, что синоптики сообщили о снежном циклоне в Приморском крае. Погода испортится 15 и 16 января. В регионе ожидается выпадение большого количества осадков и ветер.