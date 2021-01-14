Российские биатлонистки забрали все медали в спринте на этапе Кубка IBU в ФРГ
Три российские спортсменки 14 января заняли первые три места в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в немецком Арьере.
Татьяна Акимова стала первой, и ее время составило 22 мин. 30,7 сек., она допустила только один промах на двух огневых рубежах.
В второй стала Валерия Васнецова с отставанием 9,8 сек. и двумя промахами, третьей — Анастасия Шевченко, у которой было плюс 23 сек. от первого места и один промах.
Результаты других россиянок получились следующими: Татьяна Воронина заняла девятое место, Ольга Мощенкова — 22-е, Елизавета Каплина — 34-е, Полина Шевнина — 37-е, Анастасия Гореева — 59-е.
Позднее, 14 января, пройдет мужская спринтерская гонка. Этап завершится 17 января.
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