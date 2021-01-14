В Палестине рассказали о переговорах по поставкам российской вакцины

Первыми в Палестине российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» получат медработники и пожилые. Об этом в четверг, 14 января, заявила министр здравоохранения страны Май Аль-Кила.

«Была достигнута договоренность о том, что российская сторона осуществит срочную поставку 100 тыс. доз вакцины для защиты в первую очередь медицинских работников и пожилых людей», — сказала глава ведомства в беседе с RT.

По ее словам, первые дозы препарата получат те медработники, которые находятся «на переднем крае обороны».

«То есть врачи, а также медсестры, уборщицы, вахтеры, работающие в отделениях интенсивной терапии, центрах лечения от коронавируса, лабораториях», — уточнила Аль-Кила.

Ранее, 11 января, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Палестины.

Поставки «Спутник V» в Палестину намечены на первый квартал этого года. Первая партия вакцины поступит в течение месяца. Поставки обеспечат международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что российские вакцины от коронавируса востребованы за рубежом и важно продолжать трансфер технологий на иностранные площадки.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Ранее 14 января директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге заявил, что для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно привить 70% населения планеты, сообщает телеканал «360».