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Росстат изменил список товаров и услуг для расчета инфляции

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Росстат пополнил новыми позициями перечень товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. Об этом в четверг, 14 января, сообщается на сайте федеральной службы.

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«В 2021 году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 36 товарных позиций больше, чем в прошлом году. Это первое крупное обновление списка за последние годы», — говорится в сообщении.

Из списка товаров, на основе которого рассчитывался индекс потребительских цен, убрали уже непопулярные ковры, меховые шапки и кнопочные телефоны. Вместо них в списке появятся подписки на онлайн-кинотеатры, каршеринг и лекарства от COVID-19.

«Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен более чем на 40 наименований лекарств, то в 2021 году — уже на 53. Пять из них — «Азитромицин, «Цефтриаксон», «Осельтамивир» («Номидес»), «Апиксабан» («Эликвис»), витамин Д3 — используются при лечении больных коронавирусной инфекцией», — указали в Росстате.

Кроме того, список пополнили санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Вошел в перечень и ряд медицинских процедур, таких как гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ, а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал мониторить цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые. Также был дополнен список товаров для гигиены.

Показателем динамики развития туристического бизнеса будут служить цены на экскурсионные программы и туры как по России, так и за ее пределами — в Турцию и ОАЭ. При этом стоимость проживания в гостинице будет оцениваться в широком диапазоне — от стоимости спального места в хостеле до номера в пятизвездочном отеле.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство РФ ожидает инфляцию в 2021 году в пределах целевого уровня 4%. Одним из приоритетов макроэкономики страны он назвал сохранение инфляции на низком уровне.

18 декабря 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России в первом квартале 2021 года составит около 5% и вернется к 4% в середине года. Она добавила, что регулятор считает преждевременным уточнение среднесрочного прогноза по инфляции — нужно дополнительно оценить «действие разнонаправленных факторов, влияющих на динамику цен».

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