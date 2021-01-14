Три человека получили травмы при катании на тюбингах в Красноярске

Врачи предупредили жителей Красноярска об опасностях, связанных с катанием на тюбингах. В первые дни 2021 года в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) поступили три человека с тяжелыми травмами.

У двух пострадавших выявлены переломы таза. Еще у одной пациентки диагностировали травму позвоночника с повреждением спинного мозга. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Медики уточняют, что у одного из пациентов были раздроблены кости таза и отмечалась большая кровопотеря. Операция длилась три часа. Пациент сможет ходить, однако всю жизнь будет ощущать последствия травмы.

Специалисты напоминают, что спуск на тюбинге невозможно контролировать, при этом «плюшка» может разгоняться до 100 км/ч. Травмы, полученные на тюбинге, могут быть сопоставимы с травмами в ДТП.

10 января сообщалось о госпитализации 15-летнего мальчика в Москве после катания на тюбинге, привязанном к автомобилю. «Ватрушка» врезалась в дерево на скорости около 60 км/ч. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, тяжелый отек мозга, ушиб сердца и множественные переломы.