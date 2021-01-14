В Екатеринбурге пресекли дебош в центре временного содержания иностранцев

Полицейские и бойцы ОМОНа Росгвардии пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранцев (ЦВСИГ) в Екатеринбурге. Об этом заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в четверг, 14 января.

Инцидент произошел в ночь на четверг по улице Горнистов.

«Инициатором беспорядков стал 32-летний гражданин одной из бывших союзных республик. Его доставили в ЦВСИГ по решению Верх-Исетского суда для ожидания процедуры выдворения за нарушение миграционного законодательства», — приводит сайт МВД слова Горелых.

По словам пресс-секретаря, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. В конце ноября 2020 года он вышел из исправительной колонии в Екатеринбурге, где находился 2,5 года.

Причиной его недовольства стал тот факт, что полицейские изъяли из его посылки алкоголь, спрятанный в буханке хлеба. Он и трое его сокамерников устроили дебош, к которому подстрекали других правонарушителей.

В итоге они подожгли картонную коробку, забаррикадировались в помещении, отказывались из него выходить. Центр временного содержания иностранцев вызвал дополнительные силы. Прибывшему на место ОМОНу пришлось применить специальные средства.

Одному из участников провокационных действий потребовалась госпитализация.

По факту происшествия начата проверка.

В ноябре в Сахалинской области полицейские провели операцию «Нелегальный мигрант» и выявили более 700 нарушений миграционного законодательства. Против 14 иностранцев, находившихся незаконно на территории региона, суды приняли решение об административном выдворении.

Также было выявлено около 20 эпизодов преступных действий в сфере миграционного законодательства и возбуждено шесть уголовных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила более 1,16 млн рублей.

Отмечалось, что в регионе легализовали более 100 мигрантов, за что по ст. 322.1. УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.