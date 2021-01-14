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В Нефтекамске задержали начальника ГИБДД по подозрению в превышении полномочий

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Начальник отделения ГИБДД по Нефтекамску задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Башкирии в четверг, 14 января.

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«По версии следствия, подозреваемый, используя свое должностное положение, дал указание подчиненным сотрудникам не направлять в суд материал об административном нарушении в отношении жителя г. Нефтекамска, являющегося знакомым его родственника, в отношении которого был составлен административный протокол за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав, и уничтожить данный протокол», — говорится в заявлении.

В итоге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

В октябре 2020 года в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД полковника Анатолия Чернова и нескольких его подчиненных по подозрению в превышении полномочий.

Чернову вменяли уголовное дело по нескольким эпизодам. В частности, в одном из них фигурирует сын высокопоставленного городского чиновника, который был поймал пьяным за рулем автомобиля. Полковник ГИБДД мог помочь молодому человеку избежать ответственности, пишет «Газета.ру».

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