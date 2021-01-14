Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
В сборной России по биатлону выявили два случая COVID-19
Мир
На Украине отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США
Экономика
ЦБ РФ призвал ограничить продажу инвестиционных страховых полисов
Общество
Минтруд сообщил о 3,7 млн работающих на удаленке россиянах
Общество
Два миллиона доз вакцины «Спутник V» отправят в регионы РФ до конца месяца
Политика
Госдума обсудит проект о запрете второго гражданства для госслужащих 19 января
Авто
АвтоВАЗ станет производить автомобили на новой платформе
Туризм
Комитет ВОЗ обсудит вопрос о паспортах вакцинации для путешественников
Экономика
В Дании заявили о возобновлении с 15 января строительства «Северного потока – 2»

Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция продолжает вести с Россией переговоры о возможных поставках второго полка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в четверг, 14 января, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Противоракетная оборона: США накажут Турцию за российские С-400
Администрация уходящего президента Трампа в этом вопросе не пойдет против конгресса

«Для Анкары было бы проблематично отказаться от покупки российских систем ПВО С-400. Мы рассчитываем, что разногласия с США по этой теме смогут быть решены путем диалога. <...> Турция продолжает вести переговоры с Россией о приобретении второго полка С-400», — приводит Reuters его слова.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией систем, произведенных в США.

Штаты исключили Турцию из совместной программы про производству истребителей F-35 и ввели санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.

30 декабря 2020 года Турция и США договорились о создании рабочей группы из-за покупки турецкой стороной российских ПВО С-400 и начали технические переговоры.

11 января официальный представитель Пентагона Томас Кэмпбелл заявил, что США планируют и дальше сокращать производство комплектующих к американскому истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 в Турции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021