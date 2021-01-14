Турция заявила о переговорах о поставках второго полка ЗРК С-400

Турция продолжает вести с Россией переговоры о возможных поставках второго полка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в четверг, 14 января, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Для Анкары было бы проблематично отказаться от покупки российских систем ПВО С-400. Мы рассчитываем, что разногласия с США по этой теме смогут быть решены путем диалога. <...> Турция продолжает вести переговоры с Россией о приобретении второго полка С-400», — приводит Reuters его слова.

Поставки российских ЗРК С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией систем, произведенных в США.

Штаты исключили Турцию из совместной программы про производству истребителей F-35 и ввели санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, которые ответственны за покупку С-400. Анкара заявила, что не будет поддаваться на санкционное давление Вашингтона, и не отказалась от С-400.

30 декабря 2020 года Турция и США договорились о создании рабочей группы из-за покупки турецкой стороной российских ПВО С-400 и начали технические переговоры.

11 января официальный представитель Пентагона Томас Кэмпбелл заявил, что США планируют и дальше сокращать производство комплектующих к американскому истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 в Турции.