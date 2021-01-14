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В Калининграде оштрафовали переключавшего передачи шваброй водителя

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Полицейские Калининграда составили протокол в отношении водителя автобуса, который переключал передачи с помощью швабры. Об этом сообщила в четверг, 14 января, начальник пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

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Водитель, находясь за рулем автобуса № 147 и двигаясь из Правдинска в Калининград, использовал швабру в качестве рычага переключения передач. Это заснял на видео один из пассажиров автобуса, после чего выложил в социальные сети.

Полицейские установили личность водителя и вызвали его в отдел ГИБДД. Мужчина пояснил, что во время движения у него сломалась коробка передач и он принял решение довезти людей на неисправном автобусе до конечного пункта.

«За необычное ноу-хау на дороге водителю-профессионалу придется ответить в рамках административного наказания, так как он рисковал жизнью и здоровьем пассажиров»,— отметила Поставничая, которую цитируют на сайте главка.

В отношении водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что сотрудники ГИБДД Емельяновского района Красноярского края пресекли факт управления автомобилем 17-летним нетрезвым водителем.

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