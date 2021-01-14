Ростехнадзор оштрафовал НТЭК за аварию в Норильске на 1 млн рублей

Енисейское управление Ростехнадзора назначило АО «Норильская топливно-энергетическая компания», являющееся «дочкой» ПАО «Норникель», максимально возможный штраф в 1 млн рублей по итогам расследования аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 14 января.

Регулятор указывает, что нарушения компанией промышленной безопасности являются грубыми. Они повлекли «существенный вред состоянию и качеству окружающей среды». При этом наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлено, отметили в ведомстве.

«На основании ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ Енисейским управлением Ростехнадзора в отношении АО «НТЭК» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении максимального штрафа в 1 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Более 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, которая произошла из-за внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в реки Амбарную и Далдыкан.

В сентябре «Норникель» представил план рекультивации земель, понесшим урон в результате ЧП. Земли планируется восстановить до состояния, соответствующего требованиям законодательства России.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия происшествия за свой счет. Однако холдинг счел эту сумму неверной и собирался оспорить в суде методику расчета.

В ноябре Ростехнадзор сообщил о завершении технического расследования аварии и привел список ее причин. Среди них в том числе недостаточная несущая способность оснований свай разгерметизировавшегося резервуара, недостатки в проектировании в ходе разработки основания и дефекты при строительстве.

Арбитраж Красноярского края назначил рассмотрение иска Росприроднадзора к НТЭК о возмещении около 148 млрд рублей за вред окружающей среде на 15 января.