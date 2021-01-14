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Жителей Сахалина предупредили о возможном сходе лавин

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МЧС предупредило жителей Сахалина о возможном сходе лавин. Опасность ожидается 15 января в двух районах.

Согласно прогнозам, сход снега возможен на лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского и Смирныховского районов. Специалисты предупреждают о сходе одиночных лавин, пишет ИА SakhalinMedia.

Сотрудники МЧС напоминают, что при сходе лавины необходимо уберечь органы дыхания от снежной пыли. Для защиты можно использовать шарф, воротник, капюшон, варежки или ладони. При сходе лавины руки стоит держать у лица. В момент торможения снега рекомендуется приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

Также синоптики предупреждают, что Южно-Курильский и Курильский районы Сахалинской области окажутся во власти циклона. Ветер усилится до 27–32 м/с, ожидается выпадение снега.

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