Назарбаев допустил сохранение состава правительства после выборов в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель партии «Нур Отан», 14 января счел возможным сохранить правительство во главе с премьер-министром Аскаром Маминым после избрания нового состава мажилиса (нижней палаты парламента).

«Мое мнение — следует сохранить преемственность. Несмотря на все трудности, правительство справилось со своей работой. На фоне всех остальных стран мы показали неплохие результаты. Если президент предложит Мамина Аскара Узакпаевича, то прошу фракцию поддержать его кандидатуру», — приводит слова Назарбаева его пресс-служба.

Также в ходе заседания председатель партии «Нур Отан» предложил кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост руководителя фракции партии в мажилисе. Депутаты фракции единогласно поддержали предложение.

В Казахстане 10 января прошли выборы депутатов мажилиса. В итоге преодолели барьер в 7% голосов и прошли представители трех партий: «Нур Отан» («Свет Отечества»), «Ак жол» («Светлый путь») и Народная партия Казахстана (НПК).

По итогам голосования «Нур Отан» набрала 71,09%, НПК — 9,10%, «Ак жол» — 10,95% голосов, пишет «Газета.ру».

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества сообщила, что парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, которые могли бы сказаться на результатах голосования.

Кроме того, глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Бондарев подчеркнул, что выборы депутатов парламента прошли «на многопартийной основе, были прозрачными, справедливыми, конкурентными».