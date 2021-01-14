Ветеран приобрел жилье в Омске после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Омской области установила, что администрация столицы региона не стала принимать ветерана Великой Отечественной войны на учет как нуждающегося в жилплощади по договору соцнайма. Отказ аргументировали тем, что еще не истек прописанный в законе пятилетний срок с момента продажи ветераном его жилья.

Пожилой человек переехал в Омск из Большереченского района в 2013 году. В городе живет его дочь, из-за возраста он нуждался в постоянном уходе, передает ИА «Город55». Представители надзорного ведомства обратились в суд, требуя отменить постановление об отказе в принятии омича на учет. В итоге мужчине предоставили социальную выплату, и в декабре 2020 года он приобрел жилье.

В ноябре 2020 года стало известно, что в Петербурге скончался на 96-м году жизни Михаил Ашик, последний Герой Советского Союза, получивший это звание в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Награда ему присвоена за героизм, проявленный во время Эстергомского десанта. Ашик многие годы занимался литературным трудом, писал о войне. В городе есть еще несколько Героев Советского Союза, которые получили это звание в послевоенное время.