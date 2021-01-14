Лавров выразил надежду на скорое назначение спецпосланника ООН по Ливии

Москва надеется, что назначение спецпосланника генсекретаря ООН по Ливии, которое должно произойти в ближайшие дни, поможет организации играть более конструктивную роль в вопросе. Об этом в четверг, 14 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

По словам российского дипломата, Москва поддерживает усилия ООН по вопросу урегулирования ливийского кризиса.

«Не помогала затянувшаяся пауза с назначением нового спецпредставителя генсека по Ливии. Сейчас вроде бы этот вопрос будет решен в самые ближайшие дни. Рассчитываем, что это позволит нашим коллегам из ООН играть более конструктивную роль в этих вопросах», — подчеркнул Лавров.

В ноябре 2020 года Лавров сообщал, что Россия заинтересована в возобновлении всех направлений двустороннего сотрудничества с Ливией в постконфликтный период.

23 октября в ходе переговоров в Женеве участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» достигли соглашения о прекращении огня, оно вступило в силу немедленно. Кроме того, стороны договорились, что все иностранные боевики должны покинуть страну в течение трех месяцев.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал соглашение, отметив, что оно может стать основой для мира и стабильности в стране.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.