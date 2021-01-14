Два автобуса столкнулись в Подмосковье

В подмосковной Ивантеевке столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадал по меньшей мере один человек, сообщает в четверг, 14 января, телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, автобусы двигались в попутном направлении, один из них протаранил бок другого.

На выложенных очевидцами в Сеть кадрах видно, что при столкновении в автобусах разбились окна.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства инцидента выясняются.

12 января сообщалось, что три человека пострадали в массовом ДТП с автобусом в Томске. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ПАЗ», а также с автомобилем Toyota. Пострадали водители иномарок и пассажир Nissan.