Гадалка обманула жительниц Якутска на 270 тыс. рублей

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении двух местных жительниц. Потерпевшие перечислили 270 тыс. рублей гадалке в Самаре.

Обе пострадавшие связались с «целительницей» по телефону, каждая из них рассказала о своей проблеме. Подозреваемая согласилась провести обряды, для которых ей якобы требовались иерусалимские свечи. Также гадалка просила оказать благотворительную помощь монахиням. Жительницы Якутска согласились на условия и перечислили в общей сложности 270 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс проверочных мероприятий и установили, что 52-летняя подозреваемая проживает в Самаре. Якутские полицейские выехали в командировку и задержали гадалку, пишет ИА YakutiaMedia. Женщина признала, что обманом похитила денежные средства.

Во время предварительного следствия подозреваемая в полном объеме возместила ущерб потерпевшим.

В конце ноября в Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая обвинялась в мошенничестве на 4,5 млн рублей. Гадалка обещала «снять порчу» с потерпевших.