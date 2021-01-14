В сборной России по биатлону выявили два случая COVID-19
Результаты тестов на коронавирусную инфекцию у двух биатлонистов сборной России оказались положительными. Об этом в четверг, 14 января, пишет Международный союз биатлонистов (IBU) в своем Twitter.
При этом имена спортсменов не указаны.
Также коронавирус выявлен у участников сборной Японии, Латвии и Румынии и у официального делегата на турнире. Члены всех команд предупреждены и изолированы от остальных спортсменов.
25 ноября 2020 года в сборной России по биатлону выявили случаи коронавируса. Также положительные тесты на инфекцию сдали представители команд Латвии и Молдавии. Все они были изолированы.
На следующий день в Союзе биатлонистов России сообщили, что карантин был снят.