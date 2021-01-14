Подросток в Балашихе впал в кому после принятия неизвестной жидкости в школе

Подросток выпил неизвестную жидкость и впал в кому в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС в четверг, 14 января, сообщил источник в медицинских кругах.

«В школе № 23 в Балашихе 15-летний школьник выпил неизвестную жидкость и впал в кому», — приводит агентство слова собеседника.

Как отметили очевидцы, жидкость, которую выпил школьник, была в бутылке из-под хлоргексидина. Специалисты проводят токсикологическое исследование, чтобы установить состав жидкости.

Пострадавшего госпитализировали.

Днем ранее сообщалось, что сотрудник магазина в Новосибирске нанес подростку травмы, после которых тот впал в кому. Как рассказали в управлении СК по региону, двое несовершеннолетних катались на сноубордах около магазина. Продавец решил их прогнать, схватил одного ребенка за одежду и якобы столкнул его с лестницы, в результате чего подростка госпитализировали с травмами и кровоизлиянием в мозг.