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Ущерб от рубок новогодних деревьев в Томской области снизился в 20 раз

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В Томской области в 2020 году в 20 раз снизился ущерб от рубок елей и пихт в канун Нового года. Об этом сообщает администрация области.

Перед 2020 годом нарушители срубили 411 деревьев в лесах региона, что нанесло ущерб в размере 738 тыс. рублей. В канун 2021-го зафиксирована рубка 37 новогодних деревьев, ущерб составил 39 тыс. рублей, уточняет РИА «Томск».

В рамках профилактической операции «Ель» в конце 2020 года специалисты провели 317 рейдов, из них 34 — с участием сотрудников полиции. Всего было выявлено два случая незаконной рубки.

За весь 2020 год инспекторы осуществили 8730 рейдов и обнаружили 277 фактов незаконной рубки деревьев. Объем незаконно добытой древесины составил 13,9 тыс. куб. м, сумма ущерба достигла 78,8 млн рублей. Виновные лица установлены в 100 случаях.

Как отмечает замначальника департамента лесхоза Томской области Артем Струков, площадь патрулирования хвойных молодняков перед новогодними праздниками увеличивается ежегодно.

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