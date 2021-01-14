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Мишустин заявил о переломном моменте вызванного коронавирусом кризиса

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Наступает переломный момент кризиса, который связан с пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время Гайдаровского форума в четверг, 14 января.

Держать иммунитет: в России приступят к массовой вакцинации
По оценкам экспертов, на прививочную кампанию потребуется несколько месяцев

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал он в видеоприветствии участникам форума.

По его словам, масштабная вакцинация россиян от COVID-19 позволит снять ограничения, которые влияли на развитие экономики, а также защитит граждан от болезни.

Глава кабмина добавил, что по мере формирования коллективного иммунитета опасения, сдерживавшие экономическое развитие, останутся в прошлом.

Председатель правительства отметил, что период восстановления в России пройдет значительно быстрее, поскольку она первой зарегистрировала вакцину от этой инфекции.

Кабинет министров запустил ряд мер поддержки экономики и населения, часть из которых реализуют в рамках общенационального плана, цель которого — «вернуть экономику на траекторию устойчивого роста».

Премьер подчеркнул, что отечественная экономика отреагировала на пандемию «гораздо более сдержанно, чем в целом ряде стран».

Накануне президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян от этого вируса. По его словам, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

По словам директора разработавшего вакцину Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, у участников пострегистрационных исследований «Спутника V» не было новых нежелательных реакций.

Сейчас фактически производится 3,5 млн доз этого препарата в месяц.

Вакцинация в регионах России началась 15 декабря, в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он стал первой в стране и мире вакциной от этой инфекции. Эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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