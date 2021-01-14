ЦБ РФ призвал ограничить продажу инвестиционных страховых полисов

Центробанк порекомендовал страховщикам и агентам ограничить продажу инвестиционных страховых полисов. Об этом в четверг, 14 января, сообщается на сайте финансового регулятора.

«Страховщикам, а также их агентам не следует предлагать гражданам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций, некоторые страховые продукты с инвестиционной составляющей», — пишет пресс-служба ЦБ.

В Банке России уточнили, что речь прежде всего идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ).

«Регулятор считает, что начинающим инвесторам практически невозможно объективно оценить особенности этих продуктов, поскольку они являются сложными даже для тех, кто профессионально работает на финансовом рынке. Для граждан, ошибочно считающих инвестиционные страховые продукты вкладами, эти полисы несут риски частичной потери средств, в частности при досрочном прекращении договора», — говорится в сообщении.

В Центробанке полагают, что ограничение продаж гражданам страховых полисов с инвестиционной составляющей позволит защитить права и интересы неосведомленных потребителей финансовых услуг.

В августе 2020 года стало известно, что страховщики ищут пути расширения продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) за счет включения в полисы дополнительных опций и предложения продуктов с платежами в рассрочку.

В то же время ЦБ совместно с правительством и Думой готовит законопроект о правилах продаж финансовых инструментов, когда банк выступает агентом страховой компании или иного участника рынка.