Режим повышенной готовности ввели энергетики в Приморском крае

Режим повышенной готовности на трое суток ввели на электрических сетях в Приморском крае. Специалисты составили графики круглосуточных дежурств и подготовили оперативные бригады из-за ухудшения погодных условий.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни Приморье окажется во власти снежного циклона. В южной половине региона выпадет до 18 мм осадков менее чем за 12 часов. При этом синоптики прогнозируют усиление ветра до 20–25 м/с в прибрежных районах.

На электрических сетях АО «ДРСК» составлен график круглосуточного дежурства оперативного, административного и ремонтного персонала. Оперативные бригады и спецтехника готовы к выполнению срочных работ, пишет ИА PrimaMedia. Энергетики просят жителей Приморья соблюдать осторожность вблизи объектов электросетей, так как ветер может повредить линии электропередач.

Синоптики отмечают, что циклон образуется над севером Желтого моря. Осадки начнутся утром 15 января и продолжатся 16 января.