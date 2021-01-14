Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе в Саратовской области
В Романовском районе Саратовской области при пожаре в частном доме в селе Бобылевка погиб мужчина. Следователи организовали доследственную проверку, сообщает СУ СКР по региону.
Информация о возгорании поступила пожарным 14 января в 7:40 от местных жителей. Люди заметили огонь в частном доме, в котором проживал 58-летний мужчина, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Прибывшие спасатели локализовали возгорание, после чего в коридоре дома было найдено тело хозяина. Мужчина скончался. Признаков насильственной смерти следователи на его теле не обнаружили.
Точная причина гибели человека устанавливается. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.