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СК попросил суд продлить арест бывшего замглавы ФСИН Максименко

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Следственный комитет (СК) ходатайствует о продлении ареста бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

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«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения Валерию Максименко в виде содержания под стражей на срок до 25 апреля», — сказала пресс-секретарь суда Ирана Софинская в разговоре с ТАСС.

В конце ноября Басманный суд Москвы заключил под стражу Максименко на срок до 25 января 2021 года. Защита обвиняемого запрашивала для него домашний арест в качестве меры пресечения.

В отношении Максименко возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов в рамках программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу».

Не были выполнены работы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, 14 объектов уголовно-исполнительной системы не введены в эксплуатацию, а ущерб государству превысил 189 млн рублей.

Максименко занимал должность заместителя директора службы с 2016 года. В марте 2020 года был освобожден от должности указом президента России.

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