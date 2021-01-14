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Гинцбург заявил об отсутствии нежелательных реакций у испытателей «Спутника V»

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У участников пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V» не выявлено никаких новых нежелательных реакций. Об этом в четверг, 14 января, заявил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Наблюдение продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, все хорошо», — цитирует его агентство «РИА Новости».

По словам Гинцбурга, производство вакцины фактически вышло на объем 3,5 млн доз препарата в месяц.

«До 1 февраля планируется выпустить 2,5 млн доз вакцины, так что мы вышли фактически на 3,5 млн доз вакцин в месяц», — уточнил глава Центра Гамалеи.

Накануне президент России Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Он добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире. Другие препараты, по мнению российского лидера, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в российские регионы в период с 11 по 14 января поставят примерно 600 тыс. доз вакцины.

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