Занятия отменили в школах Коми в связи с сильными морозами

Во всех муниципалитетах Республики Коми объявлены актированные дни. Занятия могут не посещать большинство школьников, сообщает 14 января ИА «Комиинформ».

По данным агентства, занятия полностью отменены в школах Троицко-Печорского, Княжпогостского, Койгородского, Удорского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Короткеросского (кроме Намска, Нёбдино, Визябожа, где закрыты 1-9 классы) районов, а также в селах Пыелдино и Визиндор Сысольского района и селе Объячево Сыктывдинского района.

В общеобразовательных учреждениях Воркуты и Мохчи отменены уроки для классов с 1-го по 5-й, в Ухте, Усинске, Ижме, Сосногорске, Усть-Цилемском районе — с 1-го по 4-й класс. В Печорском и Сыктывдинском районах и Вуктыле в школу не пошли учащиеся 1–8 классов.

В Щельяюре закрыты классы с 1-го по 7-й. Различные ограничения действуют в населенных пунктах Сысольского района.

Причиной отмены занятий являются сильные морозы, пришедшие на территорию республики.