Новые трассы и канатную дорогу построят на курорте «Архыз»

В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте «Архыз» появятся две новые трассы и подвесная канатная дорога. Их оборудуют в рамках второго этапа строительства в горном кластере.

Так, трассы протяженностью 184,8 м и 1888,6 м появятся на северном склоне поселка Романтик. Там же будет и канатная дорога от нижней станции G7 до верхней станции G8, пишет NewsTracker со ссылкой на правительство республики.

Дорога будет открытого типа с креслами на шесть мест и с откидывающимся защитным колпаком. Ее длина составит 1,7 км, скорость движения — до 5 м/с.

В середине декабря 2020 года сервис для планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал рейтинг российских горнолыжных курортов, составленный по отзывам туристов. Самыми популярными среди россиян оказались сочинские горнолыжные курорты. В общей сложности на них пришлись 33% ответов респондентов.

Еще 23% опрошенных рассказали, что любят кататься в Шерегеше в Кемеровской области. 10% назвали своим любимым курорт «Домбай», 8% — «Эльбрус», 6% — «Архыз».