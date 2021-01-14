Суд отправил под домашний арест дежурного ЕДДС по делу о сходе лавины в Норильске

Норильский городской суд в четверг, 14 января, отправил дежурного единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска Игоря Вакуленко под домашний арест по делу о халатности после схода лавины и гибели трех человек.

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца с 14.01.2021 по 11.03.2021 с зачетом срока задержания 12 и 13 января 2021 года», ― сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

О задержании дежурного ЕДДС и возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух лиц») стало известно 12 января.

По информации следствия, специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории региона. В нем сообщалось, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах Красноярского края лавиноопасно.

В итоге прогноз был направлен в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования города Норильска и получен оперативным дежурным ЕДДС, который данные сведения о лавиноопасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска не включил.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января мск) в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная». По данным следователей, под снежной массой оказались четыре домика. В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись удалось двум людям ― подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.