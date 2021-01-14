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Росздравнадзор счел незаконным применение вакцины Pfizer до регистрации

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Отечественные частные клиники не имеют права использовать вакцины от COVID-19, которые не прошли госрегистрацию в России. В том числе это касается препарата американской компании Pfizer, заявили «Известиям» в Росздравнадзоре в четверг, 14 января.

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«В соответствии с действующим законодательством ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что ввоз незарегистрированных лекарств на территорию Европейского экономического сообщества (ЕЭС) происходит исключительно при наличии заключения (разрешительного документа). Однако порядок выдачи такого документа для целей международного медицинского кластера не утвержден.

Американская фармацевтическая компания Pfizer 12 января допустила возможность подачи заявки на регистрацию в России своей вакцины от коронавируса, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech.

На прошлой неделе российский сенатор Алексей Пушков усомнился в безопасности вакцины Pfizer/BioNTech, отметив, что она вызывает всё больше вопросов на фоне увеличивающегося количества смертей после вакцинации этим препаратом.

В частности, 8 января в Норвегии скончался третий человек, которому была сделана прививка Pfizer от коронавирусной инфекции.

За несколько дней до этого медработница в Португалии умерла спустя двое суток после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. При этом женщина не жаловалась на свое состояние и появление каких-либо симптомов ни во время, ни после прививки.

В настоящее время в России проходит вакцинация от коронавируса. Прививку делают препаратом «Спутник V», который стал первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса. Разработали препарат в Центре имени Гамалеи.

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