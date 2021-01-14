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Первый проекционный пешеходный переход открыли в Пскове

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В Пскове появился первый проекционный пешеходный переход. Его оборудовали в месте, где происходили аварии с наездом на пешеходов.

Речь идет об улице Кузнецкой, между Кузнецким мостом и улицей Индустриальной. Место выбрали члены рабочей группы по безопасности дорожного движения.

Пока проекционный переход работает в тестовом режиме. Как пишет ИА FlashNord, проектор, дублирующий «зебру», запитан на опору освещения. Он включается одновременно с искусственным освещением, когда темнеет.

Проекцию можно увидеть при любой погоде и на грязном покрытии. Технология рассчитана на 3,5 года беспрерывной работы. Если она себя оправдает с точки зрения безопасности дорожного движения, такие «зебры» появятся и на других критических участках дорог Псковской области.

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