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Гинцбург назвал сроки разработки комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19

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Комбинированная вакцина, защищающая от гриппа и COVID-19, может быть готова к концу 2022 года. Об этом 14 января сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«К концу следующего года она может появиться», — сказал Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

Он пояснил, что технология создания подобных вакцин уже отработана. Сейчас ее начинают приспосабливать под различные варианты вируса гриппа и COVID-19.

«Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть все отрабатываем, а потом подключить актуальные штаммы. Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года», — добавил Гинцбург.

О планах ученых Центра имени Гамалеи создать комбинированную вакцину, призванную создать в организме человека иммунитет от гриппа и от коронавирусной инфекции одновременно стало известно 9 сентября.

Тогда Гинцбург сообщал, что созданию и выпуску такой вакцины будет предшествовать проведение клинических испытаний.

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Кроме того, он отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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