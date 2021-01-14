Жителя Свободного будут судить за гибель знакомого в утонувшей машине

В Свободном (Амурская область) завершено расследование уголовного дела по факту гибели мужчины в утонувшем автомобиле. По данным правоохранительных органов, водитель оставил машину на опасном участке крутого берега.

Инцидент произошел в октябре 2020 года. Обвиняемый приехал вместе со знакомым на рыбалку и оставил автомобиль на берегу протоки Перской реки Зеи. Машина находилась менее чем в 20 м от края высокого берега. При этом, уточняют в следственном комитете, мужчина знал, что песок в этом месте регулярно размывается речным потоком.

По данным правоохранительных органов, мужчины употребляли спиртное в салоне автомобиля. Ночью грунт под машиной просел. Знакомый обвиняемого не успел выбраться из машины и утонул, пишет «Амурская служба новостей».

Вместе с мужчинами в автомобиле находилась женщина, ее тело спасатели обнаружили на поверхности воды. В следственном комитете уточнили, что причинно-следственной связи между происшествием и смертью женщины не обнаружили.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.