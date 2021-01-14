Лестница обрушилась в коррекционной школе-интернате в Уфе

В Уфе в коррекционной школе-интернате № 59, где живут и учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, рухнула лестница. Об этом директор школы Юлай Амекачев рассказал телеканалу БСТ.

По его словам, в результате никто не пострадал. Инцидент произошел утром, когда все дети были на занятиях. Позже их отпустили домой, пишет «МедиаКорСеть».

На место происшествия выехали представители минобразования Башкирии. Как выяснилось, на лестнице обрушилась балка.

В пресс-службе минобразования сообщили, будет составлена ведомость о дефектах, на основе которой специалисты разработают проектно-сметную документацию. Источники финансирования определят совместно с региональным минфином.

30 декабря в пятиэтажном доме в поселке Николаевка Смидовичского района ЕАО произошло обрушение лестничного марша. Пострадали два человека.