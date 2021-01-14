Более 1 тыс. рязанцев обратились в травмпункты с начала 2021 года

С начала 2021 года, с 1 по 13 января, в травмпункт областной клинической больницы имени Семашко в Рязани обратились 1085 человек. Среди самых распространенных повреждений — переломы лодыжек и лучевой кости руки.

Как рассказали 62INFO.ru в больнице, самыми тяжелыми и редкими за этот период стали переломы позвоночника и бедра. Треть рязанцев получила повреждения, катаясь на коньках и тюбингах в не оборудованных для этого местах.

В конце декабря 2020 года главный врач первой профессиональной сети ортопедических салонов Артем Николаев рассказал об опасностях, которые подстерегают туристов зимой. Он считает, что новички часто переоценивают собственные силы и забывают о факторах повышенного риска, что может привести к печальным последствиям.