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Агент актера Гусева рассказала об обстоятельствах его смерти

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Актер Дмитрий Гусев, который умер в ДТП по дороге домой, спешил к супруге на годовщину свадьбы. Об этом рассказала телеканалу РЕН ТВ его агент Мария Крыжанская в четверг, 14 января.

По ее словам, артист после съемок в проекте «Скорая», который снимался в Курьяново, сел в свой автомобиль и поехал домой.

«Нормально он себя чувствовал, прекрасно совершенно. Ехал на свой юбилей свадьбы. Жена его ждала, все хорошо. Нагрузка у него была нормальная, небольшая», — сказала агент.

Крыжанская добавила, что внезапно Гусеву стало плохо и он умер из-за проблем с сердцем.

«Видимо, остановка сердца, но это врачи должны выяснять», — подчеркнула она.

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май
На обострение влияет не только погода, но и затяжные праздники

При этом агент отмечает, что мужчина не жаловался на проблемы со здоровьем.

Она добавила, что артист «буквально 500 метров отъехал на машине» от места съемок и его машина на улице Курьяновской врезалась в тротуар и начала дымиться. Очевидцы, которые обнаружили тело, уверяли, что автомобиль продолжал газовать. Собеседница телеканала отметила, что, видимо, актер не успел снять ногу с педали газа.

Тело 45-летнего актера Гусева обнаружили 13 января за рулем автомобиля в Москве. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.

Коллега по сериалу «Скорая помощь» и друг актер Александр Тютин также говорил телеканалу «360», что у Гусева не было проблем с сердцем, во время съемок у него ни разу не было приступов.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев предположил, что в 45 лет сердечный приступ маловероятен, если у человека нет генетических предпосылок к нему. Врач не исключил, что актер умер из-за так называемого феномена праздничного сердца. Приступ могли спровоцировать неконтролируемое употребление алкоголя и нездоровая еда во время новогодних праздников.

Гусев снялся в 140 фильмах и сериалах, таких как «Глухарь», «Воронины», «Последний рубеж», Скорая помощь». Также играл в фильмах «Елки-5», сериалах «Метод», «Кухня». В разные годы был задействован в спектаклях «Куклы», «Гамлет», Dostoevsky-Trip.

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