Уборку снега с улиц Рязани ведут в круглосуточном режиме

В Рязани спецтехнику перевели на круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада, который обрушился на регион.

С последствиями неблагоприятных погодных явлений коммунальные службы боролись всю ночь с 13 на 14 января. Работали 4 автоколонны, в каждой из которых было до 9 единиц техники.

Несмотря на это, как пишет РИА «7 новостей», у жителей Рязани периодически возникают проблемы с передвижением, особенно на личных автомобилях. Из-за сильного снегопада город «встал» в 10-балльных пробках.

Между тем, синоптики не исключают, что снегопад может продолжиться.

Администрация Рязани настоятельно рекомендует автомобилистам пересесть с личного транспорта на общественный.