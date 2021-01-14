Почти 40 школ введут в эксплуатацию в Подмосковье в 2021 году

В 2021 году в Московской области введут в эксплуатацию 39 новых школ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в рамках онлайн-совещания с директорами учебных учреждений.

По словам Воробьева, в 2020 году начали работу 32 школы. Глава региона подчеркнул, что строительство учреждений является важной работой. Также губернатор отметил важность обеспечения населения качественным образованием.

«Мне очень приятно, что по разным оценкам экспертов мы находимся в лидерах по качеству среднего образования», — цитирует Воробьева интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Калужской области планируют построить семь школ. Три школы — в Сухиничах, Медыни и Людиново — рассматривают для строительства после 2021 года.