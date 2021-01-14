Рекордные морозы установились на территории Якутии

Сильные морозы впервые за десять лет зарегистрировали на территории Якутии. Температура опускается до –57 градусов.

По словам начальника отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского Гидрометцентра Саргыланы Никитиной, морозы продлятся до конца недели. 14 января и до выходные в заречных и северо-восточных районах Якутии похолодает до –52...–57 градусов. Об этом пишет ИА SakhaNews.

В течение дня из Красноярского края на территорию республики выйдет циклон, который принесет снегопад в Мирнинский, Ленский и Оленекский районы. Ветер усилится до 10–15 м/с, а температура воздуха составит –32...–37 градусов.

Школьники младшего и среднего звена после каникул остаются на дистанционном обучении. Старшеклассники не посещают занятия из-за сильных морозов.