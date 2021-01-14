Порядка 20 мест оборудуют в Орловской области для крещенских купаний

В Орловской области в этом году в период православного праздника Крещение Господне на водоемах оборудуют 19 мест для купания в 13 муниципальных районах. Для обеспечения безопасности у прорубей будут дежурить сотрудники МЧС и полиции, медики, представители органов власти и общественных организаций.

Как рассказали InfoOrel.ru в ГУ МЧС по Орловской области, в специально отведенных местах установят посты с необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи. Вблизи купели оборудуют отапливаемое помещение для обогрева и переодевания вышедших из ледяной воды людей. Там же они получат горячие напитки.

Между тем в некоторых регионах России в этом году не будут проводить организованные крещенские омовения. В частности, в Хабаровском крае с инициативой запретить массовое купание в Крещение выступил региональный Роспотребнадзор, связав это с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.