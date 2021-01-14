Впервые с ноября количество жертв COVID-19 в Москве стало меньше 70 человек

В Москве за сутки скончались 68 человек, что стало минимумом с 9 ноября. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19 за четверг, 14 января.

Всего за последние 24 часа в городе выявили 5893 случая этой инфекции. Прирост новых случаев составил 0,7%.

Также за сутки выписали по выздоровлении 7049 человек. За все время выздоровели 722 487 пациентов, сейчас болеют 142 700.

С начала эпидемии в столице зафиксировали 877 428 заболевших и 12 241 умершего пациента.

Москвичи, которые вылечились, могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

5 декабря в столице началась вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

13 января открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

С 14 января заработают 30 дополнительных прививочных пунктов. Их общее число возрастет с 70 до 100.

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