Эксперт оценил заявление ВОЗ о более тяжелом годе пандемии COVID-19

Ситуация с пандемией коронавируса в мире в 2021-м году будет более тяжелой, чем в 2020-м. Об этом рассказал «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в четверг, 14 января.

О том, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, ранее заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

«В целом по миру будет больше новых случаев заболевших и смертей, чем в прошлом году», — сказал Николай Крючков.

При этом отдельные страны могут пройти год гораздо легче остальных. Преимущество в борьбе с пандемией получат богатые государства, которые стоят первыми в очереди на вакцинацию. Это США, Канада, страны Западной Европы, Израиль и ряд других, отметил иммунолог.

«Pfizer уже подписал на 2021 год контрактов на 1,5 млрд доз. Moderna готова выпустить от 600 млн до 1,2 млрд доз», — сказал Крючков.

Однако большинство стран окажутся в очереди не первыми и не успеют привиться к осени. Следовательно, мир снова ждут в этом году серьезные коронавирусные ограничения, особенно до конца мая.

Передышку в борьбе с пандемией, как и в прошлом году, страны получат летом, однако уже осенью 2021 года придет новая волна, подчеркнул специалист.

С другой стороны, к этому моменту в борьбе с заболеваемостью в мире вакцинация начнет играть популяционную роль, отметил Крючков. В странах первой очереди результаты вакцинации будут заметны уже к началу лета.

Более того, в Израиле вакцинация должна подействовать еще раньше, учитывая планы государства полностью вакцинировать свое население к концу марта, заключил врач.

По данным Worldometer, к 14 января в мире зафиксировано более 92,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 1 987 509 человек.

В России за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 24 763 человек — это на 8% больше, чем накануне (22 850). Всего с начала пандемии заразились 3 495 816 человек. Вылечились за сутки 27 956 человек, с начала пандемии — 2 882 044.