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Эксперт оценил заявление ВОЗ о более тяжелом годе пандемии COVID-19

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Ситуация с пандемией коронавируса в мире в 2021-м году будет более тяжелой, чем в 2020-м. Об этом рассказал «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в четверг, 14 января.

О том, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, ранее заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

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«В целом по миру будет больше новых случаев заболевших и смертей, чем в прошлом году», — сказал Николай Крючков.

При этом отдельные страны могут пройти год гораздо легче остальных. Преимущество в борьбе с пандемией получат богатые государства, которые стоят первыми в очереди на вакцинацию. Это США, Канада, страны Западной Европы, Израиль и ряд других, отметил иммунолог.

«Pfizer уже подписал на 2021 год контрактов на 1,5 млрд доз. Moderna готова выпустить от 600 млн до 1,2 млрд доз», — сказал Крючков.

Однако большинство стран окажутся в очереди не первыми и не успеют привиться к осени. Следовательно, мир снова ждут в этом году серьезные коронавирусные ограничения, особенно до конца мая.

Передышку в борьбе с пандемией, как и в прошлом году, страны получат летом, однако уже осенью 2021 года придет новая волна, подчеркнул специалист.

С другой стороны, к этому моменту в борьбе с заболеваемостью в мире вакцинация начнет играть популяционную роль, отметил Крючков. В странах первой очереди результаты вакцинации будут заметны уже к началу лета.

Более того, в Израиле вакцинация должна подействовать еще раньше, учитывая планы государства полностью вакцинировать свое население к концу марта, заключил врач.

По данным Worldometer, к 14 января в мире зафиксировано более 92,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались 1 987 509 человек.

В России за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 24 763 человек — это на 8% больше, чем накануне (22 850). Всего с начала пандемии заразились 3 495 816 человек. Вылечились за сутки 27 956 человек, с начала пандемии — 2 882 044.

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