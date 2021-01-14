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В Австралии могут убить пересекшего океан голубя из США

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Власти Австралии могут убить спортивного голубя из США, пересекшего Тихий океан, из-за карантинной угрозы. Об этом сообщает в четверг, 14 января, агентство Associated Press.

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Голубя в истощенном состоянии 26 декабря обнаружил на своем участке житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд. Позднее выяснилось, что птица пропала с голубиных гонок в США 29 октября.

По мнению экспертов, голубь, которого нашедший назвал Джо в честь избранного президента США Джо Байдена, мог попасть в Австралию на грузовом судне, преодолев расстояние в 13 тыс. км.

Рассказ о путешествии птицы вскоре оказался на страницах австралийских СМИ, также голубем заинтересовались в австралийской службе по карантину и инспекции. Вскоре Селли-Берду позвонили сотрудники ведомства с просьбой поймать птицу.

«Они заявили, что если голубь прибыл из Америки, то у них есть опасения по поводу болезней, которые могут переносить птицы», — рассказал австралиец.

Мужчина ответил, что Джо не подпускает человека близко. В этой связи карантинная инспекция рассматривает возможность заключения контракта с профессиональным ловцом птиц.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что голубь не может оставаться в Австралии, поскольку это может поставить под угрозу продовольственную безопасность Австралии и местные популяции диких птиц.

В конце октября стало известно, что птицы и млекопитающие являются носителями до 850 тыс. вирусов, которые могут потенциально обрести форму пандемий.

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