Примерзших к уличной плитке животных спасли в Удмуртии

Жительница Ижевска спасла двух кошек, лапы которых примерзли к тротуарной плитке. Животные не могли пошевелиться.

Как пишет udm-info.ru, женщина услышала мяуканье и пришла на звук. Если бы не крики животных, они бы погибли, написала женщина в соцсетях.

Сейчас кошки находятся дома у своей спасительницы. Она планирует подлечить пострадавших, привести в порядок и отдать в добрые руки.

В конце декабря сообщалось, что в Екатеринбурге волонтер спасла той-терьера, который оказался в строительном мусоре со сломанной лапой в мороз. Собаку нашли рабочие, которые клали пол в доме женщины.