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Один человек погиб и семь пострадали в результате взрыва на севере Китая

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Взрыв произошел в четверг на объекте поставщика автокомпонентов TWC, расположенного на территории специальной таможенной зоны в городе Тяньцзинь на севере Китая. По предварительным данным, один человек погиб, сообщает Центральное телевидение Китая.

Еще как минимум еще семь человек получили ранения. Все они отправлены в больницу. По данным телеканала, инцидент произошел около 12:50 по пекинскому времени (07:50 мск).

Причина взрыва устанавливается. На месте ЧП работают спасатели.

11 января сообщалось, что более 20 человек оказались заблокированы в результате взрыва на золотодобывающей шахте на востоке Китая. Взрыв произошел на шахте в городском уезде Цися в округе Яньтай, провинции Шаньдун.

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