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Тропический край: как отдохнуть под пальмами в Заполярье

Зачем северяне развешивают цветные лампы и разводят божьих коровок
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Памятник
Фото: Екатерина Максимова
Климат на Кольском полуострове довольно суровый — снег лежит с октября по май, а иногда может выпасть и летом. Зимой к холодам прибавляется полярная ночь. Как мурманские цветоводы-любители в таких условиях устраивают курорт на дому — в фотогалерее «Известий»
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Окна
Фото: Екатерина Максимова
Окна любителей теплолюбивых растений заметно выделяются на фоне городского пейзажа — они светятся самыми разными цветами
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Окно
Фото: Екатерина Максимова
Для выращивания растений требуются приборы с определенной длиной световой волны, при которой проходит фотосинтез, — всех расцветок, кроме зеленой
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Тропики
Фото: Екатерина Максимова
Самая большая коллекция экзотических растений и самые мощные лампы находятся в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте им. Н.А. Аврорина — самом северном ботаническом саду России
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Вагончик в Ботаническом саду. Климат на полуострове довольно суровый, снег лежит с октября по май, а в горах остается до июня. При этом летом может выпасть и свежий снег. Зимой к холодам прибавляется полярная ночь.
Фото: Екатерина Максимова
Сад базируется в Кировске, а часть его лабораторий — в Апатитах
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Река Вудъяврйок протекает по территории Ботанического сада и впадает в озеро Большой Вудъявр.
Фото: Екатерина Максимова
По территории ботанического сада течет река Вудъяврйок. Сложно представить, что совсем рядом зеленеют пальмы
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Оранжереи
Фото: Екатерина Максимова
Оранжереи ПАБСИ появились здесь в 1934 году. Часть растений прибыла из главного ботанического сада страны, а часть сотрудники вырастили сами из привезенных с разных концов света семян
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Старший лаборант-исследователь Нина Ивановна Шанина
Фото: Екатерина Максимова
Коллекция тропических и субтропических растений насчитывает более тысячи видов. Старший лаборант-исследователь Нина Шанина каждый день ухаживает за суккулентами и даже включает им музыку
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Инсектарий
Фото: Екатерина Максимова
Для ухода за таким количеством пальм, папоротников, хвойных и суккулентов недостаточно только нормального освещения, комфортной температуры и полива
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Микроскоп
Фото: Екатерина Максимова
В целях борьбы с насекомыми-паразитами сотрудники сада выращивают в инсектарии насекомых-энтомофагов. Старший научный сотрудник и кандидат биологических наук Светлана Литвинова наблюдает в микроскоп за жизнью мучного клеща
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Цветовод
Фото: Екатерина Максимова
Для уничтожения тли в инсектарии, посреди снегов, три года назад начали разводить божьих коровок
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теплицы
Фото: Екатерина Максимова
Теплицы инсектария в Кировске
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Окно квартиры
Фото: Екатерина Максимова
Диффенбахия обычно растет в тропиках Южной и Северной Америки, а в Заполярье — на подоконнике с видом на сугробы
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Цветы
Фото: Екатерина Максимова
У цветоводов-любителей коллекции растений небольшие, но не менее интересные. Члены клуба «Фиалки на Мурмане», созданного в 2002 году, познакомились в интернете и с тех пор вместе занимаются выведением коллекционных сортов
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Цветовод
Фото: Екатерина Максимова
Елена Рафикова, председатель апатитского отделения Клуба любителей сенполий, разводит фиалки и стрептокарпусы. «Цветы были всегда, первую сортовую фиалку приобрела в 1993 году, — рассказывает она. — Потом появился интернет — и понеслось! В 2003 году вступила в клуб «Фиалки на Мурмане»
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Квартира
Фото: Екатерина Максимова
Марина Офицерова из Мурманска всегда любила животных и растения. «Однажды со знакомой зашли за отростками к одной женщине и вышли в шоке — растения были везде: на подоконнике, столе, в коридоре, на полках, в кухне, на полу, — вспоминает она. — Я подумала, что это какой-то ужас! И с того дня тоже начала разводить цветы»
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Цветовод
Фото: Екатерина Максимова
Ольга Ивонинская из Мурманска выращивает цветы уже более 15 лет, у нее более 200 сортов фиалок и самая большая коллекция пеларгоний на Севере
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Цветовод
Фото: Екатерина Максимова
Клуб «Многоцветие Севера» появился в 2008 году. У его председателя Екатерины Штытевой около 300 сортов стрептокарпусов и столько же сортов фиалок, а также 50 сортов декоративно-лиственных бегоний
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Мурманский порт
Фото: Екатерина Максимова
До пандемии местные цветоводы проводили множество выставок — только в Мурманске ежегодно их проходило минимум три
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Вид на город
Фото: Екатерина Максимова
Домашние тропики помогают их хозяевам легче пережить полярную ночь. В Апатитах и Кировске она длится две недели, в Мурманске — 41 день
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Окна квартир
Фото: Екатерина Максимова
В последний год — с введением карантинов и закрытием границ — домашние зимние сады стали особенно актуальны
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