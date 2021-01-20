Тропический край: как отдохнуть под пальмами в Заполярье

Марина Офицерова из Мурманска всегда любила животных и растения. «Однажды со знакомой зашли за отростками к одной женщине и вышли в шоке — растения были везде: на подоконнике, столе, в коридоре, на полках, в кухне, на полу, — вспоминает она. — Я подумала, что это какой-то ужас! И с того дня тоже начала разводить цветы»