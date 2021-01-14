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Власти Москвы заявили о штатной работе наземного транспорта в снегопад

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Наземный транспорт Москвы работает в соответствии с графиком, несмотря на снегопад. Об этом в четверг, 14 января, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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«Надо понимать, что в час по 1 см снега ― это достаточно большая снежная масса, поэтому просим всех автомобилистов по возможности воздержаться от поездок по городу. Общественный транспорт работает в соответствии с графиками, сбоев в движении транспорта нет», ― сказал он.

Однако Бирюков отметил, что в настоящее время транспорт ходит с увеличенными интервалами и более медленно, что связано с погодными условиями. Также он добавил, что в соответствии с регламентом, если выпало 10 см снега, для полной зачистки Москвы понадобится три дня. При этом заммэра подчеркнул, что уличная сеть Москвы освобождается от снежных масс в течение трех-четырех часов, благодаря чему транспорт проходит беспрепятственно.

Кроме того, Бирюков сообщил, что власти столицы просят автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте и временно пересесть на общественный, если есть такая возможность. Это требуется для того, чтобы коммунальные службы смогли за более короткий срок ликвидировать последствия снегопада.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад в российской столице утихнет днем 14 января, отметив, что в ночь на четверг в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков.

В свою очередь в метеобюро города заявили, что минувшая ночь стала самой морозной в столице с начала нынешней зимы. В то же время научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что на следующей неделе в Москве станет теплее.

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