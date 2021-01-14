Лису заметили на улицах Колпино

На улицах Колпино в Санкт-Петербурге заметили лисицу. Видео бегающего животного появилось в одной из городских пабликов. Пользователи уверены, что лиса вышла к людям в поисках пищи.

На кадрах видно, что лиса ненадолго застывает рядом с дорогой, а потом убегает. Телеканал «78» напоминает, что ранее экологи Смольного спасли лисицу, которая заблудилась в очистных сооружения на территории «Водоканала». Сотрудники предприятия несколько дней наблюдали за плутавшим животным, а затем поймали его специальным сачком.

В декабре 2020 года сообщалось, что министерство экологии Якутии начало проверку по факту появления записи жестоких издевательств над лисой. На видеозаписи мужчина пинал животное и душил. Перед этим лису переехали трактором.