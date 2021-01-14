Названы чаще всего эвакуируемые с фальшивыми номерами иномарки

В 2020 году с московских улиц было эвакуировано 2215 автомобилей без номеров или с фальшивыми номерными госзнаками. Об этом 14 января сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Отмечается, что нередко без номеров на улицах оставляют иномарки. Среди таких автомобилей чаще всего эвакуировали машины марки BMW: за 2020 год их было 349. Кроме того, на спецстоянки отправили 282 автомобиля Mercedes-Benz и 178 машин марки Toyota.

В столичном дептрансе отметили, что эвакуация машин без номеров является требованием Антитеррористической комиссии Москвы. Их перемещают для дальнейшей проверки, так как такие автомобили могут представлять опасность.

24 сентября стало известно, что в Москве летом около 40% автомобилистов из числа тех, кто подавал жалобу на штраф, по невнимательности допустили ошибки при оплате парковки.