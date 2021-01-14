Число обратившихся к медикам с отравлением в Буйнакске возросло до 115

Число обратившихся к медикам с отравлением в Буйнакске в Дагестане увеличилось до 115, из них 83 человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города в четверг, 14 января.

«Всего за помощью обратилось 115 человек. На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей. Их состояние оценивается легкой и средней степени тяжести», — сказали в городской администрации.

За минувшие сутки выписались 26 человек из, которых 16 детей.

По версии СК, в период с 9 по 12 января в ГБУ РД «Детская городская больница» Буйнакска обратились 55 детей в возрасте от одного года до 16 лет с признаками пищевого отравления. У них была повышена температура, наблюдались рвота и диарея. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь. Республиканский Минздрав сообщал 13 января, что в больнице с отравлением лежит 71 человек, в том числе 61 ребенок.

В СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Горожанам организовали подвоз питьевой воды и призвали не пользоваться водой МУП «Буйнакскводоканала». Образовательные организации Буйнакска будут снабжать бутилированной водой до выяснения причин произошедшего.

Детские сады в городе закрыли до выяснения причин массового отравления.

Позже в региональном Роспотребнадзоре заявили, что отравление произошло из-за загрязнения водопроводной воды.