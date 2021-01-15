Со дня выборов президента США прошло больше двух месяцев, но драма продолжается и, скорее всего, не закончится после 20 января — дня инаугурации на этот пост Джо Байдена. Чем бы всё ни закончилось, Трамп уже останется в истории как единственный президент Америки, подвергнутый импичменту два раза.

Впервые это произошло по инициативе палаты представителей 18 декабря 2019 года. Однако 5 февраля 2020-го верхняя палата — сенат, завершив рассмотрение предъявленных обвинений, оправдала Трампа, и он остался главой Белого дома.

13 января этого года палата представителей снова выступила за импичмент с результатом 232 голоса за, в том числе 10 республиканцев, 197 — против. Импичмент объявлен за «подстрекательство к мятежу», что подпадает под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки». Тем не менее Трамп останется в Белом доме до конца своего срока, так как сенат просто не успеет завершить рассмотрение к 20 января.

Любопытно, что в настоящее время рейтинг конгресса опустился до рекордно низкого уровня: только 15% удовлетворены его работой, в то время как 82% не удовлетворены.

Возникает вопрос, зачем тогда конгрессменам всё это было нужно? Ответ очевиден: чтобы не дать Трампу баллотироваться в 2024 году. Впрочем, многие знатоки конституции не уверены, что это следует интерпретировать именно таким образом. И если Трамп всё же решит выдвигать свою кандидатуру через четыре года, нам предстоит наблюдать жаркие споры адвокатов с обеих сторон.

Пока же страна готовится к инаугурации в весьма тревожной обстановке. Согласно заявлению властей, у них есть информация о тысячах вооруженных экстремистов, поддерживающих Дональда Трампа, готовых окружить Капитолий, Белый дом и Верховный суд в этот день, а также о поступающих угрозах в адрес сторонников Джо Байдена.

Конгрессмен Конор Лэмб, демократ от Пенсильвании, был проинформирован на брифинге ФБР о существовании как минимум 4 тыс. вооруженных людей, готовых на агрессивные действия в Вашингтоне. Более того, на брифинге говорили и о планируемых вооруженных протестах во всех 50 штатах. Федеральные чиновники предупредили начальников полиции во всех крупных городах, чтобы они были в состоянии повышенной готовности в связи с инаугурацией.

Пол Крейг Робертс, бывший высокопоставленный чиновник в администрации Рональда Рейгана, с грустью признался, что как человеку, выросшему после Второй мировой войны, ему никогда не приходило в голову, что в будущем ему придется размышлять, идет ли страна к гражданской войне или к полицейскому государству.

Возрастающий уровень цензуры в большинстве мейнстримовских СМИ и социальных сетях, включая ее применение к самому президенту, — это фактически движение к отмене первой поправки к конституции, гарантирующей свободу слова, что до последнего времени являлось одним из главных столпов американской демократии.

Что касается последних выборов, практически половина страны считает, что они были нечестными, а в комментариях всё чаще звучат разговоры о грядущей гражданской войне. С моей точки зрения, это маловероятно, но судя по беспрецедентной поляризации общества, связанной с накопившимися в Америке проблемами, такими как экономическое неравенство, расизм, неконтролируемая иммиграция, преступность, наркотики, наличие огромного количества огнестрельного оружия на руках у десятков, если не сотен миллионов людей, полностью этот сценарий исключить нельзя.

Однако, в отличие от Гражданской войны Севера и Юга в 1860-х годах, современная армия легко справится с бунтарями, но более серьезная опасность заключается в том, что многие политики и СМИ постараются изобразить мятежников как иностранных агентов, стремящихся свергнуть американскую демократию.

Вместо того чтобы разбираться в причинах, побудивших людей к протесту, легче найти вдохновителя бунтовщиков и возложить на него всю ответственность. Например, обвинять во внутренних проблемах США Россию уже стало рутинным занятием. И самое опасное, что такие обвинения звучат не от каких-то маргиналов, а на самом высоком уровне.

В результате количество американцев, дружески относящихся к РФ, сокращается с каждым годом. Один из последних опросов Gallup показывает: большинство из них впервые заявило, что военная мощь России представляет угрозу жизненно важным интересам США, а треть назвала страну главным врагом Соединенных Штатов. Общий процент американцев, негативно воспринимающих РФ, вырос до 73%.

Во влиятельной газете The Washington Post появляются редакционные статьи, утверждающие, что Россия не только постоянно совершает кибератаки на американские частные и государственные учреждения, но и «проникла в наши компьютерные системы и взломала наши умы».

Некоторые политики и вовсе утверждают, что действия Москвы якобы похожи на атаку Японии на американский порт Перл-Харбор, после которой США решили вступить во Вторую мировую войну.

На фоне такой риторики достаточно какой-то искры, например столкновения, возможно, по случайности, российских и американских военных, например в Сирии или в другой части света, после чего ситуация станет еще более критической и непредсказуемой. Об этом не устает говорить всё большее количество известных международных экспертов, но никаких шагов к деэскалации пока не наблюдается.

Нам остается надеяться, что в новой администрации найдутся здравомыслящие люди, понимающие всю опасность нынешнего момента. Возможно, это будет Джейк Салливан, номинированный Байденом на должность советника по национальной безопасности. Салливан — один из авторов доклада, в котором говорится, что Америка не сможет сочетать решение большого количества накопившихся внутренних проблем с политикой, направленной на восстановление гегемонии США в однополярном мире. Если это не просто рассуждения, а серьезные намерения, то подобные идеи могли бы стать первым шагом в преодолении самого опасного кризиса в отношениях между ядерными супердержавами.

Автор — президент Американского университета в Москве

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